Nonostante un problema alla caviglia e un recupero in extremis, i Lakers possono sempre contare su Anthony Davis che con 27 punti ha trascinato, con LeBron James, i californiani alle Finals dopo 10 anni. In Gara 5, contro Denver, il numero 3 si è però messo in mostra con una gigantesca giocata difensiva: Michael Porter Jr. lanciato a canestro viene letteralmente eclissato dall'ex New Orleans Pelicans che lo stoppa a mano piena. Incredibile.