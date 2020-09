Nella notte appena trascorsa si sono disputate due partite valide per i playoff della stagione NBA 2019-2020 . Sono arrivati successi pesanti per Boston Celtics e Los Angeles Clippers, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Toronto Raptors e Denver Nuggets. Andiamo a riepilogare quanto accaduto nella bolla di Orlando.

TORONTO RAPTORS – BOSTON CELTICS 89-111 (11-25, 24-37, 28-25, 26-24)

Prova di forza impressionante per i Boston Celtics, che reagiscono da grande squadra alle ultime due sconfitte e surclassano i Toronto Raptors in gara-5, ritrovando il vantaggio nella serie (3-2). Partita dominata dai verdi, che mettono in cassaforte il risultato già nel primo tempo, chiuso con 27 lunghezze di margine sugli avversari. Ottima prestazione collettiva per i ragazzi di Brad Stevens, come dimostrato dai sei giocatori in doppia cifra: tra questi spiccano Jaylen Brown, miglior realizzatore del match con 27 punti, Kemba Walker, autore di 21 punti, e Jayson Tatum, che timbra una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi. Sottotono, invece, i canadesi, stritolati dalla difesa bostoniana: si salvano Fred VanVleet e Norman Powell, rispettivamente a 18 e 16 punti, mentre deludono Pascal Siakam e Kyle Lowry (10 punti a testa).