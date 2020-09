Stavolta i Celtics, dopo aver subito due rimonte nei primi due capitoli della serie, non fanno sconti e trascorrono tutti i 48 minuti davanti. Già nel primo quarto il punteggio è di 31-22 con Brown già a quota 8 e soprattutto un importante contributo di Gordon Hayward , rientrato nelle rotazioni. Le cose girano perfettamente per Boston anche nel secondo periodo, in cui prima si trova a resistere all’assalto degli Heat con le triple di Herro a mandare a fuoco il ferro di Orlando, poi, lasciato sfogare il momento, si prende il +13 (53-40) dell’intervallo.

Nella seconda metà di gara si concretizza quella che per i Celtics, con i quattro in doppia cifra, come a questo stadio dei playoff non accadeva dal 1986 (ci riuscirono in cinque, Larry Bird, Dennis Johnson, Danny Ainge, Kevin McHale e Robert Parish). I punti di vantaggio diventano anche 20, poi arriva la rimonta d’orgoglio degli Heat, che cercano di rivivere il film di gara1 e gara2. Tecnico a Brown, tripla di Robinson, 2-11 e -8: tutto questo sembra un preludio che però non è, perché i Celtics reggono stavolta bene in difesa e portano a casa la prima vittoria della serie.