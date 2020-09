Due sono le partite che si sono tenute nella notte NBA. La prima era gara quattro della semifinale di Eastern Conference tra Milwaukee Bucks e Miami Heat . I primi hanno perso il loro miglior giocatore, Giannis Antetokounmpo, per un infortunio alla caviglia, dopo appena undici minuti . In quel lasso di tempo il greco aveva segnato ben 19 punti e stava tenendo a galla i suoi, che ricordiamo essere stati sconfitti in tutti e tre i match della serie disputati prima d’oggi.

Con l’uscita di Giannis, gli Heat si sono rilassati un po’ troppo e i Bucks sono rientrati in partita guidati da uno straordinario Khris Middleton da 36 punti, 8 assist e 8 rimbalzi. I tempi regolamentari non sono bastati per decretare il vincitore e così si è andati ai supplementari. Qua Miami, oltremodo stanca, ha perso il braccio di ferro con Milwaukee e il match è andato in archivio con il risultato di 118-115 in favore della franchigia del Wisconsin. In questo modo i Bucks allungano la serie, ma gli Heat avranno un altro match point tra due giorni in gara cinque.