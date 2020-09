La finale della Eastern Conference dei playoff NBA 2020 non è ancora finita. Nella bolla di Orlando i Boston Celtics, sotto 3-1, tirano fuori l’orgoglio e sconfiggono i Miami Heat in gara-5: il punteggio di 121-108 consente ai verdi di riaprire la serie , che ora vedrà un nuovo appuntamento nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 settembre.

Successo in rimonta per i Boston Celtics, che nel secondo quarto si trovano sotto di dodici punti e vedono il precipizio, salvo poi dominare nella ripresa e annullare così il primo match point dei Miami Heat. Nello specifico, dopo aver chiuso il primo tempo a -7 (51-58), la squadra allenata da Brad Stevens piazza un parziale di 13-0 ad inizio terzo quarto, ottiene il vantaggio e continua a spingere sull’acceleratore fino a toccare anche il +12: un colpo che la franchigia della Florida non riesce ad assorbire.