Nella bolla di Orlando stanotte ha preso il via la finale della Western Conference dei playoff NBA 2020, che vede impegnate Los Angeles Lakers e Denver Nuggets . Il primo atto della serie è stato appannaggio dei californiani, che si sono imposti in scioltezza con il punteggio di 126-114.

Dopo un primo quarto ad alto punteggio e all’insegna dell’equilibrato, chiuso dai Nuggets avanti di due lunghezze, nel secondo periodo i gialloviola imprimono un’accelerazione perentoria e prendono in mano la partita , arrivando all’intervallo in vantaggio di undici punti. Nella ripresa i Lakers incrementano ulteriormente il proprio margine e pongono di fatto fine alla contesa già con 12′ di anticipo : a fine terzo quarto, infatti, il tabellone dice +24 (103-79). Nell’ultimo periodo la squadra di Michael Malone riesce quantomeno a ridurre il passivo: finisce 126-114 .

A fare la voce grossa in casa Lakers è Anthony Davis, che piazza una pesante doppia doppia da 37 punti e 10 rimbalzi e trascina il proprio team al successo. Doppia doppia tra punti (15) e assist (12) anche per LeBron James, mentre è una serata positiva anche per Kentavious Caldwell-Pope, autore di 18 punti. Per Denver i migliori realizzatori sono Nikola Jokic e Jamal Murray, entrambi a quota 21, al di sotto degli standard a cui hanno abituato i tifosi; doppia doppia per Michael Porter Jr., che firma 14 punti e 10 rimbalzi.