I Los Angeles Lakers tornano alle NBA Finals dopo dieci anni di assenza. In gara5 della finale di Western Conference i gialloviola allenati da Frank Vogel chiudono la serie sul 4-1 battendo i Denver Nuggets117-107, mai domi, ma non in grado di poter sfruttare fino in fondo il potenziale di Nikola Jokic (20 punti) e Jamal Murray (19), nel primo caso per problemi di falli, nel secondo per qualche peripezia di troppo con un piede.

La notte appartiene a LeBron James: nei 40 minuti in cui è in campo mette a segno 38 punti, 16 rimbalzi, 10 assist per una tripla doppia che ne esprime la voglia di riportare i Lakers agli antichi fasti, quelli che parlano di sedici anelli conquistati e di questa che diventa la finale di Conference numero 32 vinta, considerando anche i primi anni in cui la franchigia si trovava a Minneapolis (ragion per cui si chiamano Lakers). Il punto di svolta arriva nel secondo quarto, in cui a dare una mano a James è soprattutto la panchina con Alex Caruso (11 punti per lui) e Markieff Morris, mentre Dwight Howard ribadisce di poter essere ancora decisivo.

Se un importante contributo va riconosciuto anche ad Anthony Davis, con i suoi 27 punti nonostante qualche problema alla caviglia, è dall’uomo in maglia numero 23 che arrivano i 16 importanti punti nell’ultimo quarto che tolgono ai Nuggets ogni speranza, che pure era tornata nel finale di terzo periodo, con il pari a quota 84 raggiunto tramite i liberi di Murray. L’inizio dell’ultimo assolo è però firmato ancora da Davis, su assist della sua superstar, con la tripla che beffa la penultima sirena. A Denver, a quel punto, non bastano i 20 punti anche di Jerami Grant e i 13 di Paul Millsap.

L’attesa, a questo punto, è tutta per scoprire se i Miami Heat, questa notte, raggiungeranno i Lakers in finale o se i Boston Celtics riusciranno a forzare gara7: in tutti e due i casi, ci sarebbe un bel pezzo di storia da scrivere.

