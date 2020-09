Tutto in parità. Si può riassumere in questo modo l’esito delle due partite dei Playoff NBA di questa notte. Sia Toronto sia Denver riescono a pareggiare la serie rispettivamente contro Boston e Los Angeles Clippers.

Dal possibile 3-0 ad essere 2-2 . La tripla di OG Anunoby a cinque decimi di secondo dalla fine può aver davvero cambiato tutto tra Raptors e Celtics. I campioni in carica sembravano essere ormai nel cosiddetto baratro ed invece si trovano dopo il successo di gara-4 in parità. Questa notte, infatti, Toronto si è imposta 100-93 contro Boston in un match che si è deciso nel terzo quarto, quando è arrivato il parziale dei canadesi, che si sono portati sul +8 con un quarto da giocare. Boston, che ha tirato malissimo da tre (7/35), al massimo è arrivato poi sul -5, senza dare mai la sensazione di poter rientrare nel match.

Pareggia Toronto e lo fa anche Denver contro i Clippers in una gara-2 dominata dall’inizio alla fine dai Nuggets. La squadra di coach Malone si impone 110-101 complice un primo quarto da 44-25. Los Angeles crolla anche fino al -23, ma ha la forza di arriva sul -5 nell’ultimo quarto, prima di due triple consecutive di Harris che chiudono la contesa in favore di una Denver che sa di avere carte importanti per giocarsi la vittoria in questa serie.