Chris Paul, grande ex di turno della serie fra Houston e Oklahoma City, riapre la serie trascinando i suoi Thunder alla vittoria all'overtime in gara-3 con una partita da 26 punti, 6 rimbalzi e 5 assist infarcita da una magnifica tripla assurda che ha chiuso i conti e regalato a OKC l'allungo decisivo.

Chris Paul è un giocatore speciale, uno abituato a lottare prima di arrendersi davanti a un risultato che tanti avevano già per scontato. Il playmaker e leader di OKC, non poteva tollerare di andare sotto 3-0 nella serie contro i suoi ex Houston Rockets, e da fuoriclasse assoluto ha trascinato i suoi Thunder al successo all’overtime 119-107 riaprendo una serie che tanti avevano già dato per chiusa. Nei primi due episodi della serie CP3 non aveva affatto impressionato (17 punti di media col 44,3% dal campo) ma in questa gara-3 ha giocato da leader: 26 punti con 11-20 dal campo, 6 rimbalzi, 5 assist e due triple fondamentali nel supplementare, l’ultima assolutamente pazzesca in controtempo, dall’angolo con la mano di Austin Rivers in faccia e senza il benché minimo ritmo. Un canestro di pura onnipotenza cestistica che ci consegna una serie più viva che mai.

