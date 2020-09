I Rockets eliminano i Thunder per 104-102 dopo un’autentica battaglia, in cui risulta decisiva la stoppata di James Harden su Lu Dort, fino a quel momento protagonista della partita con 30 punti e 6/12 da tre: si tratta della partita più prolifica della storia per un rookie che non è mai stato scelto al draft NBA in una partita decisiva dei playoff. Nella sfida che si risolve negli ultimi secondi non entra come vorrebbe Danilo Gallinari, con soli 4 punti e un importante libero sbagliato nel finale. Per i Rockets 17 di Harden, 21 di Robert Covington (che aggiunge 10 assist) e di Eric Gordon, 20 di Russell Westbrook; per i Thunder tripla doppia di Chris Paul con 19 punti, 11 rimbalzi e 12 assist, 19 anche di Shai Gilgeous-Alexander e 12 di un Dennis Schroder sottotono.