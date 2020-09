Dieci anni dopo i Los Angeles Lakers tornano in una finale di Conference. Tutto davvero troppo facile per LeBron James e compagni, che dominano gara-5 contro gli Houston Rockets per 119-96 e chiudono la serie sul 4-1. Adesso in finale ci potrebbe essere il tanto atteso derby losangelino, visto che i gialloviola attendono la vincente dell’altra semifinale tra Clippers e Denver Nuggets, con i primi che hanno stanotte il secondo match point.