La sconfitta di gara-1 sembra ormai ampiamente dimenticata: i Los Angeles Lakers piegano gli Houston Rockets con il punteggio di 110-100 e prendono saldamente in mano la serie , che ora li vede comandare per 3-1. Una partita che si decide già nel primo tempo, complice una partenza davvero molle dei texani che mancano completamente l’approccio a livello mentale : la franchigia californiana ne approfitta e arriva all’intervallo con un vantaggio di 16 punti, costruito perlopiù durante il secondo quarto. La reazione della squadra allenata da Mike D’Antoni è tardiva e giunge solamente nell’ultimo periodo, in concomitanza con un rilassamento troppo anticipato dei giallo-viola: inutile il parziale di 18-2 che serve solamente a rendere meno amaro il passivo.

L’MVP del match è senza dubbio Anthony Davis, che sfrutta la mancanza di un lungo in grado di contrastarlo nei Rockets e mette in enorme difficoltà la difesa biancorossa: il suo bottino parla di una pesante doppia doppia da 29 punti (10/18 al tiro dal campo) e 12 rimbalzi. Sfiorano la tripla doppia LeBron James, autore di 16 punti, 15 rimbalzi e 9 assist, e un ormai ritrovato Rajon Rondo, che chiude con 11 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Bene anche Alex Caruso (16 punti) che firma la tripla che, sostanzialmente, manda i titoli di coda alla sfida. Per i Rockets non paga la strategia del quintetto piccolo: statisticamente il migliore è Russell Westbrook, che segna 25 punti (ma 10 dei quali nell’ultimo quarto, a giochi ormai fatti), mentre James Harden tira con un bassissimo 2/11 dal campo e delude soprattutto dal punto di vista caratteriale, nonostante una doppia doppia da 21 punti e 10 assist.