Al rientro in campo, però, la musica cambia: gli Heat piazzano una frazione da 37-17, sfatando un tabù che li vedeva mai in grado di rimontare 13 o più punti di ritardo nelle 21 occasioni in cui questo è accaduto nei playoff. Adebayo è il grandissimo protagonista, con 15 dei punti necessari al recupero, ma non è il momento finale della sfida. I Celtics non stanno a guardare, trovano un controparziale di 2-15 e, con una tripla di Kemba Walker (23 punti), ritornano avanti. Il finale è però tutto di Miami, anche se la storia avrebbe potuto subire una significativa deviazione nel caso in cui Jaylen Brown (21 punti, gli stessi di Jayson Tatum) avesse messo a segno la tripla del pari a 15 secondi dal termine. Non succede, 17-7 l’ultimo break a favore degli Heat e 106-101 finale.