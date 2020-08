Nello spareggio con in palio l'ottavo posto nella Western Conference e quindi la serie contro i gialloviola di LeBron James, Portland la spunta soltanto in volata 126-122 contro i giovani Grizzlies guidati dal rookie meraviglia Ja Morant, autore di 35 punti. Decisivi i canestri di McCollum, 29 punti, e la tripla di Carmelo Anthony, 21. Bene Lillard, 31, dominante Nurkic, 22 punti e 21 rimbalzi.

I Portland Trail Blazers completano la rimonta in classifica ai Memphis Grizzlies iniziata prima del lockdown e si conquistano l'ottavo posto della Western Conference, l'ultimo utile per i playoff dove al primo turno sfideranno i Lakers di LeBron James. La franchigia dell'Oregon la spunta contro i giovani Grizzlies nel Play-In, lo spareggio vinto 126-122 al termine di una gara emozionante, tirata e ricca di parziali e contro parziali (-16 per i Grizzlies nel primo quarto, poi a +8 nell'ultimo periodo, ndr).

Determinanti per Portland sono CJ McCollum, 29 punti alla fine ma 14 soli nel solo quarto periodo, addirittura 8 in fila in un momento in cui Memphis pareva poter scappare, e il veterano Carmelo Anthony, 21 punti, che infila dall'angolo la tripla del +6 a 20" dalla fine, di fatto il canestro che chiude il discorso e regala i playoff ai Trail Blazers. Sugli scudi ovviamente anche Damian Lillard, 31 punti e 10 assist ma soltanto 5 su 14 da tre, e il centro bosniaco Jusuf Nurkic, dominante soprattutto nel primo tempo e alla fine con 22 punti, 21 rimbalzi e 6 assist. Prima della gara Lillard e Nurkic hanno vissuto momenti molto diversi: il primo è stato eletto MVP della fase di stagione nella bolla, il secondo è stato raggiunto dalla notizia della morte della nonna in Bosnia per complicazioni realtive al Coronavirus.

Meritano enormi applausi comunque i giovani Memphis Grizzlies, praticamente per tutta la stagione aggrappati all'ottavo posto playoff e ben oltre le più rosee aspettative, data l'età molto bassa del roster e di coach Taylor Jenkins, appena 35enne e alla prima esperienza da capo allenatore in NBA. Bene Brooks e Clark, 20 punti a testa, ottimo Valanciunas con 22 punti e 17 rimbalzi, straripante ancora una volta Ja Morant, la matricola destinata a vincere il premio di Rookie of the Year e che ha chiuso il match con 35 punti, massimo in carriera, 13 su 28 al tiro e 8 assist. La stagione di Memphis si chiude qui ma non ci sono dubbi che il futuro può essere molto positivo per i Grizzlies.

Prosegue invece la stagione dei Portland Trail Blazers che, dopo aver giocato la finale dell'Ovest nel 2019, ora dovranno vedersela in un interessante primo turno contro i Lakers: curioso il confronto tra Carmelo Anthony e LeBron James, due grandi amici, entrambi scelti nel Draft del 2003.

