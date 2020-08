Momento di grave crisi in NBA: quando sembrava tutto andare a meraviglia nella "bolla" di Orlando e i playoff erano ormai nel pieno della competizione, ecco un nuovo episodio di violenza a sfondo razziale, l'uccisione di Jacb Blake da parte di un poliziotto, e questo ha spinto i giocatori dei Milwaukee Bucks a boicottare gara 5 di primo turno con gli Orlando Magic e di conseguenza la NBA a sospendere le altre gare della notte. Una notte italiana che si è conclusa con la riunione fiume tra tutti i giocatori, un meeting di oltre tre ore dal quale è uscita la volontà di due squadre, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, di sospendere definitivamente la stagione!

Al momento il dubbio principale è questo: riprendere o chiudere la stagione? Oggi alle 17, ora italiana, ci saranno due nuove riunioni, una tra i proprietari e una ancora tra i giocatori, per capire come muoversi e prendere una decisione. In ballo ci sono tantissimi soldi: il miliardo di dollari garantito dai diritti televisivi dei playoff NBA ovvero la ragione per cui la Lega ha organizzato la bolla di Orlando, investendo 180 milioni di dollari per riuscire a garantire la massima sicurezza a livello sanitario e portare a termine una stagione adesso nuovamente in bilico.

Secondo il report di The Athletic, i Lakers, i Clippers e anche i Bucks, che per primi hanno agito in maniera forte boicottando la partita con i Magic, vorrebbero la chiusura anticipata della stagione, mentre le altre squadre non sarebbero di questo avviso. Per questo motivo, il disaccordo su come agire, LeBron James, Kawhi Leonard e il resto dei giocatori delle due formazioni di Los Angeles avrebbero abbandonato in anticipo, e con umore furente, il meeting.

Sempre nella ricostruzione di The Athletic, Kyle Korver dei Milwaukee Bucks si sarebbe scusato con il resto dei colleghi per non aver condiviso con gli altri la decisione di non scendere in campo, in primis con gli Orlando Magic che li attendevano sul parquet. I Bucks, guidati dal veterano George Hill, hanno fatto questo gesto forte perchè la sparatoria è avvenuta in Wisconsin, a 45 minuti di auto da Milwaukee.

