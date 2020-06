Paul Pierce #34 of the Boston Celtics takes the game-winning shot over LeBron James #6 of the Miami Heat in the second overtime during the game on January 27, 2013 at TD Garden in Boston, Massachusetts.

Dal nostro partner OAsport.it

D’accordo, la stagione NBA 2019-2020 riparte. Ma c’è un problema: e se qualcuno venisse trovato positivo al coronavirus? Oppure: se si verificasse un infortunio di particolare gravità? Stando a quanto riportato su ESPN da Adrian Wojnarowski e Bobby Marks, le franchigie stanno discutendo proprio su questo tema.

In particolare, l’idea è di rendere più profondi i roster, che già sono particolarmente ricchi, essendo a 15 giocatori. L’aggiunta riguarderebbe due uomini già interessati da una tipologia di contratto definita “two-way contract, che li lega a un’affiliata formazione di G League, la lega di sviluppo che ha peraltro chiuso definitivamente i battenti nei giorni scorsi. In sostanza, hanno 45 giorni per giocare in NBA e il resto del tempo in G League. I team, però, non sarebbero poi troppo favorevoli a quest’opzione.

NBA Popovich: “Gli USA sono nei guai! Come persona bianca, sono in imbarazzo" DA 11 ORE

L’idea, in verità, potrebbe essere un’altra: nessun limite di rimpiazzi da firmare, siano essi provenienti dalla G League o dalla lista dei giocatori senza contratto allo stato attuale. Da non sottovalutare nemmeno le situazioni di quei giocatori che non saranno in campo in questa breve fase finale di regular season, come Kevin Durant e Kyrie Irving, fermi da tempo per infortunio: una questione, quella dei Brooklyn Nets, che secondo le squadre ha più senso rispetto a un positivo da covid, che potrebbe tornare disponibile dopo la quarantena di 14 giorni.

federico.rossini@oasport.it

Play Icon WATCH Razzismo, anche Steph Curry e Klay Thompson in strada a Oakland per protestare pacificamente 00:00:59

NBA Kevin Durant non tornerà in campo in questa stagione DA 21 ORE