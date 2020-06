NBA, Silver: "Giocare è un obbligo morale. Chi non viene a Orlando non sarà punito"

Il commissioner commenta la situazione bollente in vista della ripresa della stagione il 30 luglio a Disney World: "Venire a Orlando per riprendere a giocare può non essere per tutti perché richiede enormi sacrifici a tutte le parti coinvolte. Siamo convinti di poter utilizzare la nostra piattaforma per stimolare davvero un cambiamento reale".

La stagione NBA riprenderà il 30 luglio a Orlando, a Disney World, ma negli ultimi giorni il gruppo dei giocatori sembra ben diviso tra chi vuole tornare in campo per dare un messaggio forte in questo momento di tensione sociale, e chi non sarebbe dell'idea di giocare bensì di proseguire nella protesta per i diritti civili. Sulla questione è intervenuto il commissioner Adam Silver che a ESPN ha dichiarato: "No, non è una situazione ideale perché stiamo cercando di dare un po’ di normalità in un periodo che ha visto una pandemia, una recessione che ha lasciato senza lavoro 40 milioni di americani e un periodo di forti tensioni sociali".

Poi ha aggiunto, riferendosi alla questione razziale: "Quello che è successo dopo la morte di George Floyd è qualcosa di unico, senza precedenti e ho grande empatia per le persone colpite da questo tipo di ingiustizia. Per questo capisco che la nostra idea di tornare in campo e incoronare un campione NBA possa non essere la priorità per molte persone. Venire a Orlando per riprendere a giocare può non essere per tutti perché richiede enormi sacrifici a tutte le parti coinvolte".

Però Silver ha specificato un aspetto importante:

Se un giocatore sceglierà di non venire, il suo comportamento non sarà considerata una violazione del suo contratto. Lo accetteremo

Infine il commissioner NBA sottolinea l'aspetto positivo di un ritorno in campo, anche a favore del problema sociale: "A questo punto la differenza economica tra giocare e non giocare non è così grande come pensa la gente, considerati i costi che dovremo sostenere per assicurare la massima sicurezza possibile a tutti. È più un obbligo morale che la comunità NBA sente di provare a tornare in campo, per non restare a guardare da fuori e darla vinta a un virus. L’attenzione di tutti sarà su Orlando, per cui penso che i giocatori avranno una grande opportunità di generare ancora più consapevolezza su certi temi di giustizia sociale. Siamo convinti di poter utilizzare la nostra piattaforma per stimolare davvero un cambiamento reale all’interno della società".

