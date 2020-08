Dal nostro partner OAsport.it

Tirano un sospiro di sollievo i Philadelphia 76ers, i quali avevano tremato dopo aver visto uscire nella sfida contro i Washington Wizards di mercoledì sera, in seguito a un problema fisico, Ben Simmons. Il giocatore australiano ha fatto una risonanza magnetica al ginocchio dopo il match e, stante quanto riporta l’insider di Yahoo Shams Charania su Twitter, l’esito è stato negativo. Ora il cestista verrà rivalutato nei prossimi giorni e presto dovrebbe avere il via libera per tornare a giocare.

Possono sentirsi sollevati anche gli Orlando Magic, i quali potranno riavere a breve Aaron Gordon in campo. La franchigia della Florida, che pochi giorni fa aveva visto Jonathan Isaac vittima di un bruttissimo infurtunio, era in apprensione per un problema al bicipite femorale accorso a Gordon. Secondo quanto riporta il già citato Shams Charania, però, dai vari test effettuati sul giocatore è risultato che l’infortunio non è grave e, ora, verrà rivalutato nei prossimi giorni prima di ricevere il via libera per tornare a giocare.

