I Golden State Warriors hanno perso malamente sul parquet degli Utah Jazz (127-108) ma Steph Curry ha potuto comunque festeggiare un nuovo straordinario traguardo in carriera. L’esterno nativo di Akron nella gara della Vivint Arena , con le 5 bombe realizzate, ha infatti raggiunto quota 2562 triple in NBA diventando così il 2° miglior tiratore di sempre della Lega . Il numero 30 degli Warriors ha superato in classifica Reggie Miller , icona degli Indiana Pacers, che tra il 1987 e il 2005 ha messo a referto la bellezza di 2560 triple.

“Per me è speciale pensare di aver segnato più canestri da tre punti in NBA del mio idolo di infanzia. Ho cercato il più possibile di godermi questo traguardo perché lui è sempre stato per anni il mio orizzonte a cui puntare e ricordo bene quante volte ho guardato le sue giocate da ragazzo, quanto l’ho ammirato durante le sfide contro mio padre. L’ho detto e lo ripeto: lui e Steve Nash sono stati le mie due fonti di ispirazione, i giocatori che più ho provato a imitare, cercando di diventare il mix perfetto di entrambi” ha commentato Steph Curry al termine della partita e dopo i complimenti dello stesso Reggie Miller: “Tu sei fonte di ispirazione per tanti giovani ragazzi come il mio che amano la pallacanestro”.