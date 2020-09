Il buzzer beater di OG Anunoby è la giocata della notte dei playoff NBA. Partiamo proprio dall’ultima incredibile azione per raccontare la vittoria in gara-3 dei Toronto Raptors sui Boston Celtics per 104-103. I canadesi accorciano così la serie sul 2-1 e lo fanno grazie ad una giocata pazzesca di Anunoby, che riceve la rimessa di Lowry e realizza la tripla dall’angolo quando sul cronometro mancavano appena cinque decimi di secondo.

E’ stata una partita che Boston sembrava poter far sua già dopo l’intervallo, chiuso avanti di dieci punti. Match e serie in controllo per la squadra di Brad Stevens, che, invece, ha subito la rimonta di Toronto, guidata da un eccezionale Kyle Lowry da 31 punti e da Fred Van Vleet da 25 punti. Dall’altra parte Kemba Walker mette a referto 29 punti con 3 assist, l’ultimo dei quali semplicemente meraviglioso per la schiacciata in solitaria di Theis a meno di un secondo dalla fine. Sembrava poter essere il canestro decisivo, ma poi è arrivato Anunoby e ha cambiato tutto, e forse anche la serie.

Una serie invece che è appena cominciata tra Clippers e Nuggets. Los Angeles domina gara-1 per 120-97 con Denver ancora a recuperare le fatiche della rimonta contro Utah. C’è davvero poco da raccontare di una partita terminata già a fine secondo quarto, con un parziale di 38-20 per la squadra di Doc Rivers che ha ammazzato il match. Denver non aveva assolutamente la forza fisica e mentale per recuperare, con i Nuggets che entreranno veramente nella serie da gara-2.

Ottima prestazione di Kawhi Leonard, top scorer del match con 29 punti, supportato al meglio da Paul George (19) e da Marcus Morris Sr. (18). In casa Nuggets non bastano i 15 punti di Nikola Jokic, mentre Jamal Murray è tenuto dalla difesa dei Clippers a soli 12 punti.

RISULTATI NBA 4 SETTEMBRE

Boston Celtics – Toronto Raptors 103-104 (serie 2-1)

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets 120-97 (serie 1-0)

