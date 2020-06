NBA: tutte le date per la ripartenza il 30 luglio. Ma alcuni giocatori sono preoccupati

Il 30 luglio a Orlando riparte la stagione del basket professionistico, una lunga maratona fino alle Finals che si concluderanno ad ottobre inoltrato. C'è grande attesa anche se si registra il malumore e la preoccupazioni di una parte dei giocatori, delusi per non aver potuto partecipare alla votazione dell'Associazione Giocatori, la NBPA, e in piena rivolta razziale per il caso Floyd.

Prende sempre più forma il calendario della ripresa della stagione NBA che si giocherà nella "bolla" di Disney World, a Orlando, a partire dal prossimo 30 luglio. I vari insider, da ESPN a The Athletic passando per il New York Times, hanno diffuso alcuni dettagli sulla marcia di avvicinamento e sugli allenamenti che porteranno le 22 squadre convocate in Florida a giocarsi il titolo 2019-20. Se registrano però anche i sentimenti contrastanti di alcuni giocatori che, secondo quanto riporta Yahoo, non sarebbero felici di tornare in campo, sono preoccupati per il virus e per le rivolte razziali e soprattutto si sono detti delusi perchè il loro parere non è stato preso in considerazione dall'Associazione Giocatori, la NBPA presieduta da Chris Paul.

Le date della ripartenza: prima e dopo il 30 luglio

A partire da oggi due o più allenatori possono lavorare con i singoli giocatori, poi dal 23 giugno anche il capo allenatore potrà essere presente in palestra per supervisionare il lavoro dei suoi. Dal 23 giugno inoltre inizierà una finestra di una settimana, fino al 30, in cui tutti i membri delle squadre si sottoporranno ai test per il Coronavirus. Entro il 22, un giorno prima quindi dei test, tutti i giocatori devono tornare nella città della rispettiva squadra, mentre per i giocatori stranieri che erano tornati a casa durante il lockdown, il termine è invece lunedì 15 giugno (i vari Jokic, Doncic e Porzingis erano tornati in Europa).

Le squadre saranno ad Orlando dal 9 luglio per il training camp che durerà fino al 29: negli ultimi 8 giorni, dal 21 al 29 appunto, ogni squadra potrà organizzare tre gare di "esibizione" in vista del via della regular season che sarà il 30 luglio, un giorno prima della data inizialmente prevista. Il termine ultimo per chiudere la stagione, quello dell'eventuale gara 7 delle Finals, dovrebbe essere il 13 ottobre e non il 12, per evitare sovrapposizione con il Monday Night Football della NFL. Altra data importante è quella del 30 agosto, giorno a partire dal quale le famiglie e alcuni amici potranno raggiungere i giocatori a Orlando.

15 giugno I giocatori internazionali devono tornare nelle rispettive città 22 giugno Tutti i giocatori devono tornare nelle rispettive città 23-30 giugno Test per il Coronavirus alle squadre 1-9 luglio Allenamenti individuali 7-9 luglio Trasferimento a Orlando 9-29 luglio Training camps a Orlando con tre amichevoli a partire dal giorno 21 30 luglio-14 agosto Regular season: 8 partite per ogni squadra 15-16 agosto Torneo Play-in per l'8° posto playoff (se necessario) 17 agosto Inizio Playoffs 30 agosto Famiglie e amici possono arrivare a Orlando (numero limitato) 31 agosto-13 settembre Semifinali di Conference 15-28 settembre Finali di Conference 30 settembre-13 ottobre NBA Finals

La preoccupazione di molti giocatori

A riportarlo è Chris B. Haynes di Yahoo secondo cui molti giocatori sono preoccupati e delusi perchè l'Associazione Giocatori, la NBPA, presieduta da Chris Paul, non ha tenuto conto della loro voce, del loro parere e dei loro timori nel ripartire a Orlando. Considerato anche il caos per la morte di George Floyd, si parla addirittura del problema di "sequestrare un grande numero di persone di colore in un'unica sede per oltre tre mesi soltanto per intrattenere il pubblico e arricchire la NBA".

Mentre le superstar hanno detto da subito di voler tornare in campo, da LeBron James a Giannis Antetokounmpo passando per Kawhi Leonard e James Harden, altri hanno avuto qualche dubbio: Carmelo Anthony dei Blazers e Jerami Grant dei Nuggets sono tra quelli che hanno mostrato delle preoccupazioni. Sempre secondo Yahoo alcuni giocatori si sono rifiutati di esprimere la propria opinione per non andare contro alle grandi stelle. Al momento una votazione che coinvolga gli oltre 450 giocatori non è praticabile ma ognuno è libero di fare la propria scelta: puoi non scendere in campo ma a quel punto non verrai pagato.

