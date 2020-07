Credit Foto From Official Website

Dalle foto arrivate dai primi allenamenti di New Orleans si vede un ragazzo in forma decisamente migliore rispetto a prima dello stop: pare che abbia perso 11 chili di massa grassa e ne abbia aggiunti poco meno di cinque di muscoli. Il resto della Lega è avvisata, i Pelicans con lui e Nik Melli, e tutti gli altri, daranno battaglia per un posto nei playoff.

Il 30 luglio a Disney World ripartirà la stagione NBA e, nel regno dei cartoni animati e degli eroi, c'è qualcuno che rischia di prendersi il ruolo del protagonista: Zion Williamson. Il rookie dei New Orleans Pelicans, che aveva esordito soltanto a fine gennaio a causa di un problema al ginocchio, ha da subito impressionato tutti, in sostanza ha riportato la squadra in corsa per un posto nei playoff e, dalle foto che sono arrivate dei primi allenamenti, appare in grande forma.

Secondo quanto riportato, Williamson ha perso 11 chili di massa grassa e ne ha aggiunti poco meno di cinque di muscoli, meritandosi gli elogi dei compagni. Una notizia preoccupante per tutti gli avversari visto che l'impatto di Zion era stato da subito devastante, nonostante i mesi passati ai box e una forma fisica tutt'altro che perfetta. La foto con indosso la mascherina lo rende ancora più minaccioso e sui social lo hanno avvicinato a ha fatto immediatamente nascere dei paragoni con Bane, personaggio del film Batman, noto per avere sempre una mascherina respiratoria sul volto e per i muscoli giganteschi.

NBA Spike Lee studia un nuovo film sul basket: Ray Allen e Zion Williamson in "He Got Game 2" 20/05/2020 A 17:13

Zion Williamson ha anche parlato alla stampa: "Sono convinto che questa squadra, se in salute, possa essere davvero speciale. La cosa difficile sarà superare l’ostacolo mentale della bolla, dovremo essere bravi a fare gruppo". Sulla sua salute ha detto: "Restare in forma durante lo stop è stata dura, ancora oggi non sappiamo con certezza cosa potrà accadere, ma abbiamo trovato tanti modi per tenerci allenati, in campo e fuori, in ogni occasione. Il mio segreto? Non ve lo dirò". Infine sulla ripresa della NBA a Orlando: "Io mi fido di quello che la NBA ha organizzato per Orlando, saremo al sicuro e protetti da situazioni di pericolo. A pensarci è pazzesco, stiamo davvero ricominciando, non vedo l’ora". I Pelicans sono al momento noni nella Wetsern Conference alla pari di Blazers e Kings, a 3.5 gare dall'ottavo posto dei Memphis Grizzlies, l'ultimo utile per i playoff.

Play Icon WATCH Lillard: "Ripresa NBA a Disneyland? Non sono ottimista sul fatto che tutti seguiranno le regole..." 00:00:27

NBA I risultati della notte: LeBron James dà spettacolo e ne mette 40, Gallinari vince ancora 26/02/2020 A 07:28