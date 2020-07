I New Orleans Pelicans hanno comunicato che la giovane stella ha dovuto lasciare Orlando per stare con la famiglia e quando tornerà dovrà sottoporsi ai test e ad un periodo da 4 a 10 giorni di quarantena. Per The Athletic Williamson ha accusato anche qualche problema fisico e crampi che lo hanno costretto a saltare parte degli allenamenti.

La NBA e i New Orleans Pelicans tremano: Zion Williamson ha dovuto lasciare la bolla di Disney World, a Orlando, per ragioni familiari, motivi urgenti di tipo medico. Sono stati gli stessi Pelicans ad annunciarlo con un comunicato: "L'intenzione di Williamson è quella di tornare a unirsi alla squadra in Florida in futuro. Abbiamo mostrato il massimo supporto a Zion rispetto alla decisione di lasciare il campus di Orlando e di essere vicino alla sua famiglia".

Ovviamente non si è saputo di più per ragioni di privacy. Il sito The Athletic ha riportato qualche problemino fisico per Zion durante i primi allenamenti, crampi e un affaticamente che gli ha fatto saltare alcune sessioni di lavoro, ma questi piccoli imprevisti non centrerebbero nulla con il suo momentaneo addio alla squadra.

Ora resta da capire quando Zion effettivamente tornerà con la squadra visto che il 30 luglio c'è la ripartenza della regular season e New Orleans sarà subito in campo con gli Utah Jazz. La prima scelta al Draft 2019 è uno dei giocatori più attesi, dai Pelicans e dalla NBA stessa visto il clamore attorno all'ex gioiello di Duke, ma va tenuto conto che una volta rientrato nella bolla Zion non potrà scendere subito in campo. Per disposizioni relative al Coronavirus dovrà sottoporsi ai test e, se risulterà negativo, dovrà comunque passare in isolamento un periodo che va da 4 a 10 giorni, anche se si tratta di un'uscita da Orlando assolutamente autorizzata.

