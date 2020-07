Dal nostro partner OAsport.it

Nikola Jokic ha superato tutti i test necessari, dopo essere guarito dal coronavirus, ed ha finalmente raggiunto i suoi compagni dei Denver Nuggets nella bolla di Orlando, per la ripresa della stagione NBA. Il giocatore, inoltre, ha dichiarato qualche ora fa che i medici gli hanno dato il via libera per allenarsi coi compagni e giocare le amichevoli che si terranno prima della ripresa ufficiale del campionato. Ma non è tutto.

Jokic, inserito nel primo quintetto All-NBA nel 2018-19, negli anni era stato sovente punzecchiato poiché sovrappeso, ma, in seguito a questi mesi senza competizioni, il serbo si è ripresentato negli USA in forma come non mai. Stante quanto riporta Sportando, il centro della franchigia del Colorado avrebbe perso addirittura 18 chilogrammi!

"E’ in forma come mai in vita sua – dichiara in conferenza stampa l’allenatore dei Denver Nuggets Michael Malone – Stava già perdendo peso prima che la stagione venisse interrotta e in questi tre mesi ha continuato ad allenarsi senza sosta. Mi aspetto di vederlo giocare a un livello veramente altissimo qua nella bolla di Orlando. In fondo è il miglior pivot della lega, no?".

