Pau Gasol festeggia i 40 anni con le figlie di Kobe Bryant: “Ti vogliamo bene zio”

Credit Foto From Official Website

Pau Gasol and Kobe Bryant's daughter (Photo: Vanessa Bryant Instagram account)

L’ex giocatore dei Lakers, amico fraterno del Black Mamba, ha speso parte del giorno del suo 40esimo compleanno a casa Bryant, in compagnia di Vanessa e le figlie Natalia, Bianka e Capri. Il tutto è stato postato dal profilo della moglie di Kobe.

“Buon compleanno al migliore di tutti! Ti voglio tanto bene Zio Pau". Ha commentato così Natalia Bryant, figlia di Kobe, sotto il post di mamma Vanessa che ritrae Gasol mentre gioca con le tre figlie dell’ex 24 dei Lakers nel giorno del suo 40esimo compleanno. Ha deciso di spenderlo così il campione spagnolo, trascorrendo una parte della sua giornata con la famiglia dell'amico fraterno. Amore sicuramente corrisposto dalle donne di casa che, addirittura, lo chiamano “Zio Pau”. Come si fa con chi ha un legame di sangue. In questo caso, però, è l’amicizia a legare, in maniera così forte, le vite dei due compagni di squadra dal 2008 al 2014.

Basket Brian Sacchetti: "Le squadre vincenti non sono sempre grandi gruppi di amici" 17/05/2020 A 16:27

“Buon 40° compleanno zio Pau. Le ragazze Bryant ti vogliono bene. So che Kobe ti avrebbe detto: ‘Buon compleanno Pablo, ti voglio bene fratello’”. Con queste parole Vanessa Bryant ha postato le foto dell’incontro sul suo profilo Instagram, rendendo pubblico un gesto che ha commosso tutti i fan di Kobe e non solo.

NBA Gallinari: "La mia carriera in NBA senza infortuni sarebbe stata diversa, ma sono ancora qua" 06/05/2020 A 11:30