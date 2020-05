Pau Gasol(notes) #16 and Kobe Bryant(notes) #24 of the Los Angeles Lakers

Il catalano parla al Los Angeles Times a 10 anni dalla vittoria dei secondo titolo NBA coi Los Angeles Lakers. E poi guarda al futuro: "Il mio piano era prepararmi per le Olimpiadi, ma coi Giochi di Tokyo rinviati al 2021, tutto è rimesso in discussione, vedremo".

Domenica particolare per Pau Gasol che ha deciso di prendersi una pausa dalla riabilitazione per l'infortunio al piede sinistro e ha rivisto gara 7 delle Finals 2010 tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics, coi gialloviola che trionfarono allo Staples Center, vinsero il secondo titolo di fila e Kobe Bryant fu eletto MVP. Un momento che il leggendario centro catalano ha raccontato al Los Angeles Times: "Era la prima volta che rivedevo quella gara 7 in 10 anni e mi sono sentito come se fossi in campo. Ho sofferto ad ogni errore, ad ogni tiro sbagliato, ogni volta che eravamo sotto nel punteggio, anche se sapevo come era finita e che erano trascorsi già 10 anni".

E poi Bryant, l'amico Kobe, un fratello, un compagno. Ha fatto un sospiro profondo prima di parlare di lui, morto tragicamente lo scorso gennaio. Al termine di quella gara 7 c'erano ovviamente lui e tante altre presone che ora non ci sono più, come la figlia Gianna, l'ex commisioner NBA David Stern, l'ex proprietario dei Lakers Jerry Buss, l'assistente allenatore Frank Hamblen e il giornalista di ESPN Stuart Scott.

Mi sono commosso, specialmente dopo la partita sentendo Kobe parlare di me elogiandomi dopo aver ricevuto il premio di MVP. Ora lui non c'è più ed è stato ancora più emozionante. Quel momento è stato molto importante per me, e ora col tempo capisco come apprezzare certe cose, certi momenti, i percorsi, cosa hai imparato e vinto, le persone con cui hai vissuto e condiviso certe cose speciali

Pau Gasol, che è arrivato ai Lakers in mezzo alla stagione 2007-08, ricorda il momento in cui Kobe gli ha parlato per la prima volta.

E' venuto subito da me nella mia stanza e mi ha detto 'Sono entusiasta che tu sia qui. Ora andiamo a vincere il titolo'. E' stato diretto, mi ha preso da subito, ero con lui. Ovviamente volevo vincere anche io. Ma con quel tipo di determinazione, chiarezza, immediatezza, era tipo 'Dobbiamo essere sulla stessa mia pagina'. Quindi io ero come 'Ci sono. Ci sono. Farò qualunque cosa serva perché è quello che voglio anche io'. Ma mi ha mostrato la strada, proprio come tutti gli altri membri di quella squadra. Ha capito che tutti dovevano fare il loro lavoro e la loro parte per poter vincere

Il campione catalano, attualmente free agent dopo la fine della breve esperienza con Portland, ha parlato anche dei piani per il futuro e del ritorno in campo in vista delle Olimpiadi: "Inizialmente il mio piano era rimettermi in forma in vista delle Olimpiadi di questa estate. Ma col rinvio dei Giochi di Tokyo al 2021 tutto è in discussione. Vediamo cosa succederà con lo sport professionistico e con il basket, come avverrà la ripartenza. Se mi riprenderò al 100% e starò bene, vedrò quello che sarò in grado di fare".

