I Los Angeles Lakers sono ad una sola vittoria dal tornare alle Finals NBA. LeBron James e compagni si sono imposti in gara-4 della finale di Western Conference sui Denver Nuggets per 114-108 ed ora conducono la serie sul 3-1. Lakers sempre al comando del match e che hanno risposto colpo su colpo ai tentativi di rimonta di Denver, che ora si trova per la terza volta consecutiva sotto per 3-1 e costretta, dunque, a tentare un’altra clamorosa e storica rimonta.