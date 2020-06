Popovich attacca Donald Trump: "Non è adatto a governare gli USA, è uno squilibrato, folle codardo"

Mentre continuano le proteste a seguito dell'omicidio di George Floyd, il coach dei San Antonio Spurs sgancia la bomba contro Donald Trump. Pop attacca il Presidente degli Stati Uniti definendolo inadatto al ruolo che ricopre e anche un codardo che ha paura di dire tre semplici parole “Black Lives Matter”, per paura di perdere seguaci della sua follia.

Un duro attacco di Gregg Popovich, coach dei San Antonio Spurs, in merito alla vicenda di Minneapolis che ha visto la morte di George Floyd rivolto al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

La cosa che mi colpisce di più è che tutti noi abbiamo visto questa violenza e razzismo da parte della polizia, e abbiamo già vissuto tutto questo negli anni passati, ma nulla è cambiato. Ecco perché queste proteste sono state così violente. Ma senza una leadership, senza qualcuno che capisca quale sia il problema le cose non cambieranno mai

Così parla Pop a Dave Zirin, giornalista di The Nation: "Gli americani bianchi hanno evitato di fare i conti con questo problema da sempre, perché è stato nostro privilegio poterlo evitare. Anche questo deve cambiare".

Da una panoramica generale agli attacchi a Trump, Gregg Popovich non le manda certo a dire.

È incredibile. Se Trump avesse un cervello, anche se fosse cinico al 99%, verrebbe fuori e direbbe qualcosa per unire le persone. Ma questo a lui non interessa. neppure adesso, il che dà l’idea di quanto squilibrato sia. Conta solo la sua persona, gli importa solo di ciò da cui può beneficiare personalmente. Non c’è mai al centro il bene comune, non è mai stato così. È così chiaro cosa bisogna fare: abbiamo bisogno di un presidente che dica semplicemente che 'Black Lives Matter', che le vite dei neri contano. Deve solo dire queste tre parole, ma non lo farà e può farlo. Non può perché per lui è più importante non perdere seguito con quel piccolo gruppo di seguaci che danno un senso alla sua follia.

Popovich non ha mai avuto il timore di esprimere il proprio pensiero e adesso, in una situazione decisamente complicata, ha fatto sentire la sua voce per un intero sistema che deve cambiare. “Non è solo lui, è tutto il sistema che deve cambiare. Io personalmente farò tutto quello che posso, perché così devono fare i leader, ma lui non potrà metterci sulla buona strada e mostrarci la via da seguire, perché non è un leader”. E qui ritorna ad attaccare il Presidente Trump:

Non è adatto a governare un Paese, esattamente come avevano detto Lindsay Graham e Ted Cruz, quando hanno avuto il coraggio di farlo. Ma poi hanno scelto di essere invisibili e ossequiosi verso il potere durante questa carneficina. Alla fine ci ritroviamo con un pazzo al posto di un presidente, mentre la persona che realmente comanda il Paese, il senatore Mitch McConnell, sta distruggendo gli Stati Uniti per generazioni a venire. È lui che ha distrutto e degradato il sistema giudiziario; è lui che ha cercato di sabotare quello sanitario; è lui che distrugge l’ambiente. Lui tira i fili, Trump è il suo leccapiedi e la cosa divertente è che Trump neppure lo sa. Trump ha sempre desiderato far parte del gruppo, ma McConnell ne fa parte e Trump interpreta il folle.

E poi Pop chiude rimarcando il suo pensiero

Trump non è solo divisivo. È un distruttore. Essere in sua presenza ti fa morire. Ti mangerà vivo per i suoi scopi. Sono inorridito dal fatto che abbiamo un leader che non può dire "Black liver matter". Ecco perché si nasconde nel seminterrato della Casa Bianca. È un codardo. Crea una situazione e scappa come uno scolaretto. In realtà, penso che sia meglio ignorarlo. Non c'è niente che possa fare per renderlo migliore a causa di chi è: un idiota squilibrato.

