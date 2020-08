Dal nostro partner OAsport.it

I San Antonio Spurs di coach Gregg Popovich sono stati battuti dai Denver Nuggets con il risultato di 132-126. Grandi protagonisti, per la franchigia del Colorado, sono stati Michael Porter Jr, rookie meraviglia autore di una prestazione da 30 punti e 15 rimbalzi, e il solito Nikola Jokic, stella del team, il quale si è reso protagonista di una prova da 25 punti e 11 assist. L’allenatore degli Spurs e della nazionale statunitense, nel post partita, ha avuto parole al miele per i due cestisti avversari, soprattutto per il serbo, per il quale ha speso un paragone a dir poco pesantissimo.

Popovich: "Jokic? I miei non hanno mai visto niente di simile"

Queste, nello specifico, le parole di Popovich, riportate da ESPN: "Michael Porter Jr è un gran bel talento, ma Jokic è davvero speciale, è la reincarnazione di Larry Bird. Sa fare qualsiasi cosa su un campo di basket. Tira da tre, va a rimbalzo come Moses Malone. È fortissimo sotto i tabelloni pur senza saltare molto ed è il miglior passatore tra i lunghi. I miei giocatori non hanno mai visto niente di simile. È davvero fantastico".

