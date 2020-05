Rodman e il primo incontro con Kim Jong-un: "Ubriachi tra vodka e karaoke, ma mi spiava il telefono"

Ospite del podcast condotto da Mike Tyson, Dennis Rodman racconta di quando incontrò Kim Jong-un in Corea del Nord. Un'amicizia spesa tra alcol, famiglia e spionaggio.

Ormai lo sappiamo tutti, Dennis Rodman è un uomo dai mille segreti. Eppure per definizione, un segreto andrebbe conservato in qualche modo; colui che lo custodisce dovrebbe porre un minimo di resistenza alle insistenti domande del mondo che lo circonda. Eppure Rodman non riesce proprio a trattenersi, si diverte a raccontare a chiunque - dagli amici ai giornalisti - le sue avventure più strampalate in un curioso miscuglio tra il fatto storico e il surreale.

Le sue ultime interviste hanno dato modo ai suoi tifosi di conoscere i lati più flamboyant della sua vita privata. Il suo freno morale non pone certo resistenza al piacere della parola, forse perché “The Worm” è uomo dalle mille storie non ancora raccontate, piuttosto che dai mille segreti. L’ultimo racconto, concesso al podcast Hotboxin’ di Mike Tyson, è incastonato in una dimensione tra il delirante e l’onirico: la storia di come ha conosciuto il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un.

Quando mi è stato detto che sarei andato in Corea del Nord, pensavo che avrei firmato qualche autografo e che avrei giocato una partita di basket. All'esibizione con gli Harlem Globetrotters ero vestito normalmente, non giocavo.

Il primo incontro, secondo le parole di Rodman, avvenne in occasione di un’esibizione degli Harlem Globetrotters in Corea del Nord del 2013. Rodman era capitato lì per sostituire Michael Jordan, il quale aveva cestinato l’invito senza pensarci due volte.

Alcune persone mi chiedono di seguirle e istintivamente penso che mi vogliano arrestare... Mi avvicino a una delle grandi sedie regali che erano state poste a bordo campo e i 22mila presenti si alzano in piedi, applaudendo. Penso che si rivolgano a me e ricambio il saluto, ma un addetto mi fa presente che è diretto al loro leader. 'Leader di... cosa?’, penso io. Non avevo idea di chi fosse.

Il racconto della sgargiante ex ala dei Bulls si addentra sempre di più nel regno del leader nordcoreano:

Ci siamo conosciuti e mi ha detto che apprezzava la mia compagnia e che avrei dovuto continuare la serata con lui, tra vodka e karaoke. Solo che a cena esageriamo con l'alcol e Kim comincia a cantare. Ero ubriachissimo, non avevo idea di cosa stesse dicendo. Poi arriva un coro di ragazze e comincia a intonare sempre la stessa canzone, mi pareva la sigla di Dallas.

Fu l’inizio di un inusuale rapporto d’amicizia, svincolato da ogni possibile interpretazione e ideologia politica, ma minacciato da un presentimento inquietante, che alla fine portò Rodman a troncare la conversazione:

Quando sono stato in Corea del Nord, all'epoca la figlia di Kim aveva solo sei mesi, giocavo con lei e le ho regalato anche una mia maglietta. Era come se fossi uno di famiglia. A un certo punto, però, quando sono tornato negli Stati Uniti mi sono accorto che controllavano il mio telefono. È per questo che ora ne uso vecchio stile, a conchiglia.

