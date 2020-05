Shaquille O'Neal lancia un segnale: "Chiudiamo questa stagione e pensiamo all'anno prossimo"

Dal nostro partner OAsport.it

Shaquille O’Neal, campionissimo della NBA a cavallo tra i due millenni, vincitore di quattro anelli e tre volte MVP delle finals, ha dichiarato pubblicamente, in un’intervista rilasciata a Mike D. Sikes, di essere contrario a una ripresa della stagione della massima lega cestistica statunitense. L’ex pivot di Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavaliers e Celtics, non ci è andato per il sottile a riguardo, interrogandosi anche sul quale sarebbe il valore effettivo di un titolo conquistato in questa situazione eccezionale.

Queste, nello specifico, le parole di Shaq

Credo che dovremmo chiudere qua la stagione. Dobbiamo lasciar perdere e mandare tutti a casa, in modo da tutelare la loro salute. Quando, poi, l’emergenza sarà rientrata potranno rientrare a giocare. Riprendere oggi e organizzare i playoff in fretta e furia non avrebbe senso. Chiunque vincerà verrà inserito nell’albo d’oro con un asterisco di fianco al suo nome. Nessuno darà loro il rispetto che solitamente spetta a chi conquista l’anello

La leggenda della pallacanestro a stelle e strisce, in seguito, ha continuato spiegando in maniera più approfondita la sua posizione: “Se a trionfare fosse una squadra di secondo piano che ha trovato la forma della vita e ha approfittato di un formato dei playoff con meno partite cosa diremmo? Siamo onesti, nessuno li rispetterebbe. Chiudiamola qua, ripeto, e torniamo l’anno prossimo. Capisco per i giocatori sia difficile da accettare, ma non abbiamo altra via. E, poi, già giocare senza tifosi non è lo stesso, ma anche così non abbiamo certezze che tutto vada per il meglio. Se una sola persona tra giocatori, staff delle squadre e giornalisti si ammala, bisogna fermare nuovamente tutto“.

