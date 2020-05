Spike Lee studia un nuovo film sul basket: Ray Allen e Zion Williamson in "He Got Game 2"

He Got Game 2, Zion Williamson

Il regista statunitense ha rivelato di essere in fase di progettazione di un possibile sequel di "He Got Game", splendido film del 1998 con Denzel Washington e uno straordinario Ray Allen in versione giocatore-attore. Il protagonista della seconda pellicola dovrebbe essere Zion Williamson, prima scelta del draft e star dei New Orleans Pelicans.

Era il 1998 quando Ray Allen vestiva i panni di Jesus Shuttlesworth debuttando in maniera lodevole sul grande schermo. "He Got Game", impreziosito dalla figura di Denzel Washington nelle vesti del papà dell'allora superstar dei Milwaukee Bucks, è diventato presto un film sportivo di culto, imperdibile per ogni appassionato di basket. E ora, a più di vent'anni di distanza, potrebbe avere un sequel.

Spike Lee, regista del film originale e appassionatissimo di NBA (è un super-tifoso dei New York Knicks, sempre presente a bordocampo a tutte le partite giocate al Madison Square Garden), ha rivelato di essere in fase di studio dello sviluppo di una trama che comprenderebbe alcuni personaggi dell'epoca: ci saranno Ray Allen e Rosario Dawson (che impersonava Lala Bonilla, la fidanzata di Jesus), ma non Denzel Washington. Però, come nel sequel di "Space Jam" Michael Jordan ha ceduto lo scettro a LeBron James, Ray Allen dovrebbe fare altrettanto con un giovane talento della NBA contemporanea: la figura su cui intende puntare Spike Lee sarebbe Zion Williamson, la prima scelta dello scorso draft e oggi star dei New Orleans Pelicans.

Zion Williamson, prima scelta del draft 2019, ha giocato 19 gare con i New Orleans Pelicans tenendo 23.6 punti, 6.8 rimbalzi e 2.2 assist di media. Credit Foto Getty Images

"Prima dello scoppio dell'epidemia di coronavirus, io, Ray e Zion stavamo cercando di organizzare un incontro a New Orleans. E siamo ancora della stessa idea - ha spiegato Spike Lee, aggiungendo però di non avere ancora un progetto imminente -. La storia è potenzialmente molto ricca, ma non ho le idee ben chiare in testa. Di solito, le cose funzionano quando si dà il giusto tempo, senza forzare la mano".

Un paio di anni fa, anche Ray Allen aveva lasciato trapelare l'idea di un sequel: "C'è ancora molto da sviluppare della vecchia storyline di He Got Game, ci sono tanti argomenti attuali di cui parlare, tanti avvenimenti sportivi da inserire".

