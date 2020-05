Successo in TV per il Draft "virtuale" di NFL e WNBA: un segnale importante anche per l'NBA

Credit Foto From Official Website

L'assenza di sport giocato a causa del Coronavirus ha spinto gli appassionati ad incollarsi agli schermi per seguire due eventi che fanno da tramite tra una stagione e l'altra: +123% rispetto allo scorso anno per il basket femminile, +35% e oltre 55 milioni di utenti collegati nella tre giorni NFL, con i protagonisti collegati dalle proprie case. L'NBA deve seguire questo esempio.

In un periodo in cui il mondo lotta contro la pandemia da Coronavirus e lo sport giocato è totalmente fermo, sono gli eventi "collaterali" a tenere banco e fare successo in TV. Negli Stati Uniti, dove la NBA è ferma, il baseball MLB non riesce a partire, idem il basket femminile WNBA, e l'annata NFL col Super Bowl sono un lontano ricordo, gli appassionati hanno colmato un po' la loro fame di sport seguendo con grande interesse due eventi che fanno da tramite tra una stagione sportiva e l'altra, ovvero il Draft, dove le franchigie scelgono i migliori talenti provenienti dal college o dal resto del mondo.

Nello specifico, il Draft "virtuale" WNBA e quello della NFL, con tutti i protagonisti collegati dalle proprie abitazioni, hanno registrato un forte incremento a livello di ascolti rispetto a 12 mesi, un successo che ha fatto ovviamente contenti i vertici nel network ESPN che li ha trasmessi. Questi ottimi risultati hanno spazzato via i dubbi che c'erano alla vigilia sulla realizzazione di un prodotto totalmente diverso rispetto alla tradizione, dove i giocatori scelti salgono sul palco dell'arena che ospita l'evento e stringono la mano al commissioner ricevendo il cappellino o la maglia della squadra che li ha chiamati, poi iter con interviste e foto di rito. La prossima sarà la NBA: il Draft, sempre molto atteso e seguito, è in calendario per il prossimo 25 giugno al Barclays Center di Brooklyn ma sicuramente verrà posticipato anche perchè prima, in teoria, c'è una stagione da completare.

WNBA: Sabrina Ionescu e il boom social

Il Draft della WNBA, la lega femminile americana, è stato il primo a sperimentare l'evento "virtuale", lo scorso 17 aprile, ed è stato un successo per diversi fattori. Certamente per il ricordo, ampiamente annunciato, di Kobe Bryant, della figlia Gianna e delle altre vittime della tragedia di Calabasas, soprattutto per la presenza della numero 1 scontataSabriana Ionescu, atleta che ha frantumato record su record con Oregon a livello di college NCAA, che è diventata famosa per l'amicizia con Kobe e Steph Curry, e per essere diventata subito un volto Nike. Il successo a livello social è stato veicolato certamente dalle ragazze, collegate dalle proprie case con le rispettive famiglie, ma soprattutto dalle star NBA come LeBron James, Kevin Durant, Kyrie Irving e molti altri che hanno "twittato" a proposito del Draft WNBA e hanno dato il benvenuto nelle lega alle ragazze.

I dati:

Media spettatori: 387mila, +123% rispetto al 2019

Social media di WNBA e NBA: 6,5 milioni di visualizzazioni video e 1,3 milioni di minuti visti, +165% e +237% rispetto al 2019

NFL: oltre 55 milioni di utenti, il Draft più visto di sempre

E' stato messo in piedi in circa un mese, c'erano dubbi e preoccupazioni, si temevano problemi e attacchi hacker, alla fine è stato un enorme successo, semplicemente il Draft NFL più visto di sempre!

I dati:

Spettatori il primo giorno, Round 1: 15.6 millioni di utenti, +37% rispetto al 2019

Spettatori il secondo giorno, Round 2-3: 8.2 millioni di utenti, +40% rispetto al 2019

Spettatori il terzo giorno, Round 4-5-6-7: 4.2 millioni di utenti, +32% rispetto al 2019

Spettatori totali: 55 millioni di utenti, +16% rispetto al 2019

Media sui tre giorni: 8.4 millioni di utenti, +35% rispetto al 2019 (6.2 milioni)

NFL Draft 2020 Credit Foto From Official Website

C'era molta attesa per assistere alle chiamate, le prime due scontate, col quarterback Joe Burrow scelto dai Cincinnati Bengals alla 1, e il defensive end Chase Young preso dai Washington Redskins alla 2: dalla 3 in più era tutto meno scontato e certamente, fino alla 32, i tifosi sono rimasti incollati al monitor, seguendo i diversi pick nominati dal commissioner Roger Goodell, rigorosamente dal proprio salotto, e le reazioni dei giocatori chiamati, in video dalle rispettive case e con parenti e amici. In collegamento anche tifosi delle singole squadre, gli allenatori e i dirigenti ognuno dalle proprie case o uffici, con colleghi, figli e anche animali, come Nike, il cane di Bill Belichick, coach dei New England Patriots, inquadrato più volte davanti ai computer al posto del padrone! Tutti questi "legami virtuali" hanno costruito un mosaico unico, suscitato interesse e curiosità anche da parte di chi non mastica tradizionalmente il football americano NFL.

Nello specifico sono stati utilizzati più di 600 feeds (collegamenti) con camere puntate sulle case del commissioner Goodell, di oltre 85 prospetti, dei 32 coach NFL, dei 32 general manager, più altri fra tifosi e allenatori del college, per dare agli spettatori una visione senza precedenti. A tutti i coinvolti è arrivato a casa uno scatolone con un kit per la trasmissione, tra smartphone, cavalletti, luci, microfoni e collegamenti vari.

