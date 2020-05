"The Last Dance" è un successo mondiale: quasi 24 milioni di utenti per la serie sui Bulls

Credit Foto From Official Website

La piattaforma streaming Netflix ha comunicato i dati sulla fruizione dei 10 episodi con protagonisti Michael Jordan e i suoi compagni fuori dagli Stati Uniti, dove invece arriverà solo dal 19 luglio. In America è stata trasmessa da ESPN che ha avuto una media di 5.6 milioni di spettatori ad episodio.

Sono quasi 24 milioni, 23,8 per la precisione, gli utenti che hanno visto "The Last Dance" fuori dagli Stati Uniti, nel resto del mondo. Ad annunciarlo è Netflix, la piattaforma streaming che ha collaborato con ESPN per la realizzazione della fortunatissima docu-serie con 10 episodi sui Chicago Bulls del 1997-98 e sul percorso di Michael Jordan e dei suoi compagni. Il dato di 23,8 milioni si riferisce agli account che hanno guardato la serie per almeno due minuti.

"The Last Dance" su Netflix arriverà negli Stati Uniti solo dal 19 luglio perchè finora è stata trasmessa da ESPN, l'emittente tv con sede a Bristol, nel Connecticut: un successone anche per loro visto che ha registrato 5.6 milioni di spettatori di media ad episodio, il record per qualsiasi documentario prodotto.

"E' stata una vittoria per noi ed ESPN e una grande vittoria per gli appassionati di basket, che sono affamati di nuove programmazioni", ha dichiarato Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix, che ha aggiunto che la complessità dei diritti e delle riprese avrebbe reso molto difficile la produzione indipendente della serie da parte di ESPN o Netflix.

