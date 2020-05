The Last Dance riporta Jordan al top: asta-record da 560.000 $ per un paio di Air Jordan autografate

La mania esplosa per "The Last Dance" si riflette anche sulle case d'asta: Sotheby vende a 560.000 dollari un paio di Air Jordan autografate e utilizzate da Michael Jordan nella sua stagione da rookie. È la cifra più alta mai spesa per un paio di scarpe da gioco.

A poche ore dall'uscita degli ultimi due episodi di "The Last Dance", la docu-series che ripercorre l'intera carriera di Michael Jordan partendo dall'ultima stagione giocata con i Chicago Bulls, la famosa casa d'aste Sotheby fa segnare il record ogni epoca per la vendita di un cimelio sportivo di scarpe da gioco.

Un paio di Air Jordan 1, originali, autografate ed effettivamente utilizzate da MJ in gara nella sua prima stagione in NBA (1984-19859, è stato venduto a 560.000 dollari, una cifra capace di polverizzare il precedente primato di 437.500 dollari investito per l'acquisto di un paio di scarpe Nike del 1972, modello "Moon Shoe". Il prezzo atteso per le Air Jordan 1 era compreso tra i 100.000 e 150.000 dollari, ma l'offerta finale ha quasi quadruplicato anche le più rosee previsioni.

Le scarpe sono state messe in vendita da Jordan Geller, il fondatore del museo di sneaker Shoezeum di Las Vegas: "Le Air Jordan 1 sono le scarpe sportive più iconiche della storia - ha dichiarato Geller a AFP -. Sono estremamente riconoscibili e capaci di accendere un genuino sentimento di nostalgia, che le conferisce un appeal davvero speciale. Il fatto che questo paio in particolare fosse stato realmente indossato da Michael Jordan lo porta poi a un altro livello".

