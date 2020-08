Ufficiale, i Philadelphia 76ers licenziano coach Brett Brown

Dal nostro partner OAsport.it

Dopo l’eliminazione subita per mano dei Boston Celtics nel primo turno di questi playoff NBA 2020, il coach dei Philadelphia 76ers, Brett Brown, era sulla cosiddetta Hot Seat. Troppo pesante il perentorio 4-0 subito per mano di Kemba Walker perché l’allenatore della franchigia della Città dell’Amore Fraterno potesse mantenere la panchina anche nella prossima stagione. I rumors erano nell’aria da ore, ma ora, lo conferma l’insider di ESPN Adrian Wojnarowski, Brett Brown è stato ufficialmente licenziato.

Il coach, cresciuto come assistente di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs prima di ricevere la chiamata dai Sixers, sedeva sulla panchina di Phila ormai dal 2013. L’anno scorso era arrivato a un passo dalle finali di conference, venendo battuto in gara 7 delle semifinali dai Toronto Raptors grazie a un canestro sulla sirena di Kawhi Leonard. L’impressione, però, è che non sia mai realmente stato capace di valorizzare la stella della squadra Joel Embiid e il netto passo indietro rispetto alla scorsa post season ha bruciato definitivamente le poche chance che gli erano rimaste di preservare il suo lavoro.

