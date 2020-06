Ufficiale, Vince Carter annuncia il suo ritiro dal basket dopo 22 stagioni

La notizia nell'aria ormai da tempo, ora diventa anche ufficiale: Vince Carter lascia il basket e lo annuncia attraverso il suo podcast “Wingin it”.

A 43 anni e dopo la sua 22a stagione NBA (non completata), Vince Carter appende le scarpe al chiodo uno dei giocatori più longevi di sempre. La sua ultima partita risale all'11 marzo scorso, ovvero il giorno in cui la Lega ha deciso di stoppare il campionato in seguito alla positività di Rudy Gobert al Coronavirus.

Lo stop definitivo di Carter deriva anche dal fatto che i suoi Atlanta Hawks non sono nel lotto dei team che finiranno la stagione in quel di Orlando a partire dal prossimo 30 luglio.

NBA Con Jabari Parker e Alex Len salgono a 6 i casi di positività al coronavirus in NBA DA 8 ORE

Vince Carter ha vestito le maglie di ben 8 squadre NBA (Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings e Atlanta Hawks), unico giocatore NBA ad aver toccato ben quattro decenni di attività, dal 1998 al 2020.

Carter Credit Foto Getty Images

Carter è inoltre il terzo giocatore NBA ogni epoca per partite disputate con 1541, davanti a Dirk Nowitzki, ed il 22esimo per punti segnati in carriera con 25728 (ABA e NBA compresa).

Play Icon WATCH Italia-USA 2000: Mourning, Carter, Allen, McDyess, le schiacciate più belle delle stelle NBA 00:01:22

NBA Fase finale a Orlando: la NBA riapre il mercato, ma arrivano i forfait di Cousins, Ariza e Bradley IERI A 08:45