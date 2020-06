Vanessa Bryant ricorda Kobe nella festa del papà: "Il migliore del mondo, ci manchi tantissimo"

La vedova Bryant posta un toccante messaggio sui social network in occasione della festa del papà, la prima senza Kobe e senza la secondogenita Gigi. Una ricorrenza particolare, arrivata appena un giorno la festa per il primo compleanno di Capri, la quarta e ultima figlia della coppia.

Due giorni di festa ma col retrogusto molto amaro per Vanessa Bryant e le sue figlie: il primo compleanno della piccola Capri e poi la festa del papà, entrambe senza Gigi e senza Kobe! La vedova Bryant ci ha tenuto comunque a ricordare questi momenti e ha postato sui social network foto e messaggi molto importanti, a sottolineare che che la tragedia dello scorso 26 gennaio ha lasciato un vuoto incolmabile per lei e per le altre tre figlie.

"Buona festa del papà al miglior papà del mondo. Ci manchi tantissimo. Ti amiamo sempre e per sempre. Da Nani, Gigi, BB, Koko e Vanessa", il messaggio della vedova Bryant diretto ovviamente all'ex stella dei Los Angeles Lakers.

Soltanto poche ore prima a casa Bryant si era festaggiato il primo compleanno di Capri, soprannominata Koko: "Buon primo compleanno, Capri. Mamma, papà, Nani, Gigi e BB ti amano così tanto! Dio ti benedica, dolce principessa. Gigi e papà, ci mancate tantissimo".

