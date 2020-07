Williams "fuori bolla": Sweet Lou sotto inchiesta per la presunta notte brava nello strip club

L'Nba sta indagando circa spostamenti della navigata guardia dei Los Angeles Clippers Lou Williams durante la sua assenza giustificata dalla 'bolla' di Orlando.

Sweet Lou nei guai, o quasi. L'Nba sta infatti indagando circa spostamenti della navigata guardia dei Los Angeles Clippers Lou Williams durante la sua assenza giustificata dalla 'bolla' di Orlando, in Florida, in modo che si possa valutare anche la durata del suo periodo di quarantena che dovrà osservare una volta rientrato a Disneyworld. Lo ha riferito ESPN.

Williams è stato fotografato dal rapper Jack Harlow in uno strip-club di Atlanta giovedì sera. Harlow ha poi rapidamente provveduto a rimuovere il post dalla sua storia su Instagram. Harlow il giorno dopo ha "cinguettato" così su Twitter:

Quella era una mia vecchia foto di me e Lou. Stavo solo ricordando perché mi manca

Nella fotografia, però, Williams tiene in mano un drink e indossa una mascherina Nba distribuita nel campus di Orlando. La tesi del rapper dunque non regge.

Le dichiarazioni di coach Rivers

"Non ero con lui", ha detto l'allenatore dei Clippers Doc Rivers visibilmente seccato in vista dell'amichevole di sabato sera contro Washington. "Ovviamente quelle (foto) sono uscite, ed è qualcosa che non ci piace vedere", ha detto.

Altri due importanti giocatori della squadra, il lungo Montrezl Harrell e la guardia Patrick Beverley, hanno lasciato il campus negli ultimi giorni per emergenze familiari e non sono ancora tornati. Situazione non proprio sotto controllo sponda Clippers.

