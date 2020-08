Seguendo i passi della NBA , anche la WNBA, la lega professionistica femminile che si compone di 12 franchigie ed è attiva nelle estati americane fin dal 1997, ha deciso di rinviare le partite in programma questa notte , in attesa di ripristinare il corso degli eventi nella bolla di Bradenton.

Ieri le Washington Mystics, che avevano vinto lo scorso anno, si sono presentate in campo con magliette recanti sette fori rossi sulla schiena, corrispondenti ai proiettili che hanno colpito Jacob Blake paralizzandolo dalla vita in giù. Ma la motivazione della protesta della lega femminile non è legata soltanto a questo caso, ma anche a un altro del quale stanno portando avanti, continuamente, la causa: si parla infatti di quello di Breonna Taylor, che è stata uccisa a marzo da otto proiettili della polizia a Louisville nell’ambito di una perquisizione nella casa sua e del fidanzato. Ed è proprio dedicata a questa vicenda la maglietta che stanno indossando le giocatrici presenti nella bolla: “Arrest the cops that killed Breonna Taylor” (“Arrestate i poliziotti che hanno ammazzato Breonna Taylor”).