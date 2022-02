Siamo arrivati a metà dell’All Star Weekend di NBA in quel di Cleveland. Al Rocket Mortgage Center nessuna partita questa notte, ma tanto spettacolo con i tre grandi eventi del sabato che si sono succeduti sul parquet: lo Skills Challenge, il Three Point Contest e lo Slam Dunk Contest. Ma andiamo con ordine.

Lo Skills Challenge ha visto in gara tre terzetti, in quello che è un nuovo format rispetto al passato, quando la presenza era individuale. Questi sono stati i team:

Team Rooks: Scottie Barnes (Toronto Raptors), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder)

Team Cavs: Jarrett Allen, Darius Garland, Evan Mobley (tutti dei Cleveland Cavaliers)

Team Antetokounmpo: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Alex Antetokounmpo (Raptors 905, G League)

A risultare vincitore è stato proprio il trio di casa, che ha sconfitto nell’ultimo atto quello Rooks. Decisivo un tiro da metà campo di Mobley dopo 5.5 secondi dall’inizio di questa fase, tempo migliore dei 9.9 impiegati dai Rooks per riuscire a infilarne uno dall’iconica distanza.

Il tiro da tre punti

Per quel che riguarda invece la gara del tiro da tre punti, il primo giro di conclusioni ha visto guidare Luke Kennard (Los Angeles Clippers) con 28, seguito da Trae Young (Atlanta Hawks) e Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) con 22. Questi tre sono andati al secondo round. Fuori subito, invece, Patty Mills (Brooklyn Nets) con 21, CJ McCollum (New Orleans Pelicans) con 19, Desmond Bane (Memphis Grizzlies) con 18, Fred VanVleet (Toronto Raptors) con 16, Zach LaVine (Chicago Bulls) con 14. Nel turno finale, le cose si sono ribaltate a favore di Towns, che ha infilato un 29 in grado di superare il 28 di Young e il 26 di Kennard.

Le schiacciate

Infine, la gara delle schiacciate ha visto quattro partecipanti. Jalen Green (Houston Rockets) e Cole Anthony (Orlando Magic) sono stati eliminati rispettivamente con 83 e 70 punti, lasciando così Obi Toppin (New York Knicks) la possibilità di elevarsi fino a 90 contro Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors, 87).

