"Lo capite ora? Io conosco la risposta voi ancora no perché, qualunque cosa accada, ancora non sarete giudicati, guardati come pazzi, incatenati, picchiati, impiccati, colpiti a morte a causa del colore della vostra pelle! Viviamo in due Americhe ed è stato chiaro al massimo in diretta ieri, nella capitale del nostro Paese al Congresso!" Così Lebron James sul proprio account ufficiale Instagram a margine dei fattacci di Capitol Hill. Intanto si vocifera di una possibile conferenza stampa indetta dal "Prescelto" per i prossimi giorni. All'orizzonte decisioni radicali da parte del 4 volte Campione NBA?