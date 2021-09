NBA, si affida a Danilo Gallinari. È rimasto l’ultimo baluardo per l’Italia Oltreoceano . Il Bel Paese nel massimo campionato di basket a livello internazionale, l’

Il Gallo ha annunciato i propri obiettivi, e quelli della sua squadra, verso la prossima stagione. Le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport:

Siamo ancora tutti felici di quello che abbiamo fatto lo scorso anno: abbiamo alzato l’asticella, ora dobbiamo mantenere quel livello e fare un passo avanti. Io posso aiutare in tanti modi la squadra, ma dovrò principalmente essere me stesso, fare quello che ho fatto lo scorso anno, da quando sono professionista, praticamente da tutta la vita. Sarà un lavoro facile per me, ed estremamente piacevole.

Prosegue: “Dobbiamo alzare il livello rispetto allo scorso anno, e quando penso al modo di farlo mi viene in mente un solo modo: le Finals”.

Sul ruolo di Gallinari nella compagine della Georgia parla coach McMillan: “Il suo sarà un ruolo simile a quello dello scorso anno. È un veterano con esperienza che sa come aiutarci nei momenti difficili. È stato eccellente per noi lo scorso anno sia dentro che fuori dal campo, parlando coi suoi compagni e dandoci una mano nei momenti difficili, guadagnandosi una fiducia tale da parte dei compagni che gli abbiamo affidato spesso e volentieri il pallone nei momenti difficili con la fiducia che avrebbe risolto la situazione. Ha dimostrato di saper essere produttivo quando conta. La sua esperienza, il suo talento, sono stati fondamentali per noi lo scorso anno, soprattutto nei playoff: ne avremo bisogno anche quest’anno”.

