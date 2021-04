Kobe Bryant ha sconvolto il mondo del basket e non solo. È cambiata la vita della sua famiglia, dei Lakers, dei tifosi e anche quella di Michael Jordan che un fratello minore”. Più di un anno e mezzo fa la notizia della morte diha sconvolto il mondo del basket e non solo. È cambiata la vita della sua famiglia, dei Lakers, dei tifosi e anche quella diche ha sempre raccontato del suo rapporto con Kobe e che proprio nel giorno dell’estremo saluto al Mamba allo Staples Center l’aveva definito “”.

La Naismith Basketball Hall of Fame ha rivelato i nomi di chi introdurrà la “Classe del 2020”. Sarà proprio Jordan, hall of famer 2009, a presentare Kobe Bryant e ad “accompagnarlo” nella Hall of Fame NBA nella cerimonia prevista per il 15 maggio dopo il rinvio dello scorso anno causa covid.

La cerimonia quest’anno ci sarà e finalmente Kobe Bryant potrà essere ricordato, ufficialmente, come un grande tra i grandi che hanno scritto la storia della NBA.

