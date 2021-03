Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, Joakim Noah, uno dei migliori giocatori europei degli ultimi vent’anni, si ritirerà dalla pallacanestro. Il pivot transalpino, classe 1985, non gioca ormai dagli scorsi playoff NBA, ai quali ha preso parte con la casacca dei Los Angeles Clippers. In precedenza Noah aveva giocato una stagione tra le file dei Memphis Grizzlies, due con i New York Knicks e ben nove coi Chicago Bulls.

Nelle stagioni passate ai Bulls, inoltre, Noah ha conquistato numerosi premi individuali. Il francese è stato convocato all’All-Star Game nel 2013 e nel 2014. Inoltre, nella sua miglior stagione, ovvero il 2013-2014, è stato anche nominato Defensive Player of the Year ed è stato scelto come membro dell’All-NBA First Team. In quell’annata Noah, nell’arco di 80 partite, realizzò 12,6 punti di media e a essi aggiunse anche 11,3 rimbalzi e 5,4 assist (fu il massimo in carriera, per lui, in tutte e tre le statistiche citate).