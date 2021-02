Basket

Basket, Lebron risponde a Ibra: “Mai zitto contro le ingiustizie”

NBA - Qualche giorno fa Zlatan Ibrahimovic aveva dichiarato tutta la sua stima per il LeBron James cestista ma non quello che, oltre al basket, fa politica. James risponde a Ibra dicendo di essere la voce di tutte quelle persone che devono combattere contro le ingiustizie: “Non c’è motivo per cui io debba limitarmi solo allo sport”.

00:01:50, 4 Visualizzazioni, 22 minuti fa