Manca sempre meno al via della stagione 2020-21 e la NBA ha rilasciato il calendario con le partite della prima metà dell'anno , una scelta ponderata e legata all'evoluzione della pandemia da Coronavirus che in questi sta mietendo un alto numero di vittime negli Stati Uniti. Rese note dunque le gare dal 22 dicembre al 4 marzo , mentre successivamente verranno annunciate quella della seconda metà, dall'11 marzo al 16 maggio: va tenuto presente che questa regular season sarà da 72 partite , 10 in meno rispetto alle tradizionali 82. In questa prima fase non ci saranno derby italiani , nessuno scontro diretto fra gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari , i New Orleans Pelicans di Nicolò Melli e i Golden State Warriors di Nico Mannion : il "Gallo" esordirà il 23 dicembre a Chicago contro i Bulls, Nik debutterà sempre il 23 nella trasferta dei Pelicans a Tampa, in Florida, contro i Raptors, mentre gli Warriors di Mannion apriranno la stagione il 22 al Barclays Center contro i Nets dell'ex Kevin Durant.

In questa prima metà di stagione ogni squadra giocherà 37 o 38 partite, tra le 17 e le 20 in casa; in tutto si disputeranno 558 delle 1080 partite previste dal calendario. Ogni franchigia giocherà tre volte contro avversarie della stessa conference e due volte contro avversarie dell'altra conference, per un totale appunto di 72 partite. La novità di quest'anno è l'introduzione delle "serie" tra squadre della stessa conference per ridurre i viaggi, ovvero sfidare la stessa avversaria sullo stesso campo in due sere consecutive: ogni squadra giocherà in media quattro serie in questa prima metà, due in casa e due in trasferta. Inoltre si giocheranno più gare consecutive in trasferta, tra le 4 e le 6, concentrate in una stessa area geografica.