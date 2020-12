La NBA è il campionato di basket numero uno al mondo per il livello dei suoi campioni e per il numero di appassionati che lo seguono in tutto il mondo. E' una lega globale e per questo motivo ci tiene che tutti i tifosi da ogni angolo del pianeta possano avere accesso ad un buon numero di partite ad orari favorevoli: una grossa fetta arriva dall'Europa e in particolare dall'Italia, per cui tante ci sono diverse gare trasmesse nella "nostra" serata, soprattutto nei fine settimana e nei giorni di festa. Nello specifico della stagione 2020-21, che scatterà il 22 dicembre e di cui la NBA ha rilasciato il calendario della prima metà fino al 4 marzo, per gli appassionati si parte forte dal 25 dicembre, il giorno di Natale: alle 18, alle 20.30 e alle 23, ora italiana, vanno in scena tre partite molto interessanti, tutte da godere, partendo da Heat-Pelicans con Nik Melli, passando poi a Bucks-Warriors con Antetokounmpo e Steph Curry, e arrivando a Celtics-Nets con Durant e il grande ex Irving che torna a Boston.