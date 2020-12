Miami Heat-New Orleans Pelicans 111-98

Va ai Miami Heat vice campioni la prima sfida del ricco programma dell'NBA il giorno di Natale: all'American Airlines Arena di South Beach i padroni di casa superano 111-98 i New Orleans Pelicans che al debutto due giorni fa avevano vinto a Tampa contro i Raptors. Miami si impone grazie ad un clamoroso Duncan Robinson, 23 punti con 7 su 13 da tre (6 nel solo primo tempo, record NBA a Natale), ai 18 con 9 assist di Goran Dragic e ai 17 punti di Bam Adebayo, superando anche il problema alla caviglia di Jimmy Butler, fuori per tutto il secondo tempo. Ai Pelicans non bastano i 32 punti di Zion Williamson, molti dei quali a gara già decisa, con 11 su 20 al tiro e 14 rimbalzi, e i 28 di Brandon Ingram; per Nik Melli un punto (1 su 2 ai liberi, 0 su 2 al tiro) in 9' sul parquet.

La gara vede un buon avvio dei Pelicans (17-9), poi gli Heat si mettono in carreggiata e, spinti dalle bombe di un bollente Duncan Robinson, chiudono il primo periodo avanti 29-26 e poi nel secondo quarto dilagano toccando anche il +23 (61-38). A tenere in vita New Orleans ci pensano Williamson e Ingram, e all'intervallo è 66-53. Gli ospiti ricuciono lo strappo sul finire del terzo periodo (bomba di Ingram per il -9 sull'88-79), poi nel quarto quarto arrivano fino a -6 con una tripla Redick (91-85); gli Heat non concedono un'ulteriore rimonta, tornano a +19 con i canestri di Dragic, Herro, Bradley e dell'interessante rookie Achiuwa (109-90), e così la sfida va in archivio.

Coach Erik Spoelstra degli Heat resta imbattuto nelle gare di Natale, 8-0, mentre Zion Williamson diventa il secondo giocatore sotto i 21 anni a segnare almeno 30 punti a Natale dopo LeBron James (34 nel 2003).

Miami Heat : Ingram 28, Williamson 32, Adams 6, Bledsoe 5, Ball 6, Melli 1, Hayes, Redick 8, Hart 12, Marshall ne, Hernangomez ne, Lewis ne, Thornwell ne, Alexander-Walker ne. All. S. Van Gundy.

: Ingram 28, Williamson 32, Adams 6, Bledsoe 5, Ball 6, Melli 1, Hayes, Redick 8, Hart 12, Marshall ne, Hernangomez ne, Lewis ne, Thornwell ne, Alexander-Walker ne. All. S. Van Gundy. New Orleans Pelicans: M. Leonard 9, D. Robinson 23, Butler 4, Adenayo 17, Herro 11, Silva, Harkless, Achiuwa 11, Okpala, Dragic 18, Bradley 12, Iguodala 6, Haslem ne, Olynyk ne, Nunn ne. All. Spoelstra.

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors 138-99

Dura un tempo la sfida di Milwaukee dove i Bucks asfaltano i Golden State Warriors 138-99. La squadra di Mike Budenholzer si rifà dopo il ko di Boston a fil di sirena mentre i Warriors, ancora senza Draymond Green, accusano un'altra batosta dopo quella di Brooklyn contro i Nets nell'opening night (125-99). I Bucks dominano in lungo e in largo, a rimbalzo (60-43), con gli assist (25-14), e tirano con percentuali strabilianti, sia dal campo, 55%, sia da tre, 20 su 37 (54%). Sugli scudi Khris Middleton, 31 punti con 6 su 8 dall'arco, DiVincenzo e Augustin aggiungono 13 punti a testa, mentre Giannis Antetokounmpo chiude con 15 punti e 14 rimbalzi ma 4 su 14 al tiro e 7 su 15 ai liberi! Male, molto male i Warriors: l'unica nota positiva è il rookie James Wiseman, lungo che mostra lampi di puro talento e produce 18 punti con rimbalzi e 3 stoppate; il top scorer è Steph Curry con 19 punti e 6 assist ma 6 su 17 al tiro. In generale male da tre Golden State, 10 su 45 (0 su 9 per la coppia Oubre-Wiggins).

La sfida vede i Bucks allungare giù sul finire del primo quarto (33-25), poi nel secondo periodo il divario va ad elastico, con i Bucks anche a +13 per le triple di Middleton e DiVincenzo (25-38 e 53-66), e gli Warriors che risalgono anche a -5 coi lampi di Wiseman e i canestri dei vari Curry e Wanamaker (45-40). La squadra di Steve Kerr però ha gravi lacune in difesa e a rimbalzo, Milwaukee ne approfitta e allunga: all'intervallo è 66-56 con Curry che insacca una tripla siderale da quasi 9 metri. Nella ripresa però i Bucks controllano, il margine è sempre in doppia cifra e poi sono Giannis e le triple di Middleton, Portis e Wilson a firmare il +24 del 36' (100-76). Gli ultimi 12' sono di puro garbage time, Milwaukee tocca anche il +40 (127-87) e alla sirena può festeggiare il primo successo stagionale. Golden State invece deve archiviare un ko pesante, il secondo di sempre per divario a Natale (-39, solo i Syracuse Nationals del 1960 fecero peggio, -62 contro i Knicks).

Milwaukee Bucks : G. Antetokounmpo 15, Middleton 31, B. Lopez 8, Holiday 12, DiVincenzo 13, Portis 10, Wilson 9, Merrill 6, Craig, T. Antetokounmpo 4, Nwora 7, Augustin 13, Connaughton 2, Forbes 8, Adams ne. All.Budenholzer.

: G. Antetokounmpo 15, Middleton 31, B. Lopez 8, Holiday 12, DiVincenzo 13, Portis 10, Wilson 9, Merrill 6, Craig, T. Antetokounmpo 4, Nwora 7, Augustin 13, Connaughton 2, Forbes 8, Adams ne. All.Budenholzer. Golden State Warriors: Paschall 7, Wiggins 12, Oubre 3, Wiseman 18, Curry 19, Looney 2, Chriss 4, Toscano-Anderson, Wanamaker 11, Bazemore, Lee 9, Mulder 3, Poole 11. All. Kerr.

Boston Celtics-Brooklyn Nets 95-123

Questi Brooklyn Nets fanno sul serio! Dopo la ripassata ai Warriors nell'opening night, si ripetono a Natale sul campo dei Boston Celtics, superati nettamente 123-95 in un match che di fatto si è deciso tra terzo e quarto quarto. Sugli scudi ancora la coppia dei sogni dei Nets, Kyrie Irving e Kevin Durant: Irving, grande ex della sfida, registra 37 punti (13 su 21 al tiro, 7 triple), 6 rimbalzi, 8 assist e 0 palle perse, mentre Durant si ferma a 29 punti (9 su 16 al tiro) con 4 rimbalzi e 3 assist; da sottolineare che dei 66 punti della coppia, 40 sono arrivati nella ripresa. Sugli scudi anche Caris LeVert, 10 punti, e Jarett Allen, 9 con 11 rimbalzi e 4 stoppate. Per i Celtics è una serata difficile dove sono emersi i limiti di talento e di profondità del roster di coach Stevens, senza Kemba Walker ancora per un po' di tempo: il 38% al tiro (8 su 27 da tre) è un segnale indicativo, così come i "soli" 20 punti di Jayson Tatum; il migliore è Jaylen Brown con 27 e 8 rimbalzi, seguito da Smart con 13 punti (unici tre in doppia cifra).

La partita è molto bella ed equilibrata nel primo tempo, con vantaggi minimi per l'una o per l'altra squadra: all'intervallo è sostanziale parità con Boston avanti 54-51. Nel terzo periodo i Celtics iniziano a faticare contro la difesa di Brooklyn, viceversa i Nets si affidano con continuità a Durant e Irving e le due superstar vanno al lavoro: firmano il +8 sul 71-63, poi un break di 9-0 per salire sull'82-70. In avvio di ultimo quarto ci pensa il supporting cast, ovvero LeVert, Allen e Shamet, a portare Brooklyn sul +16 (97-81), poi tornano Durant e Irving, danno un'alra spallata per il +24 (116-92), e sostanzialmente si chiude la sfida. Gli ultimi 2' sono poco più di un allenamento e i Nets dilagano fino al +28 conclusivo, mettendo in mostra un roster molto più profondo e importante di quanto si potesse immaginare.

Boston Celtics : Tatum 20, Thompson 8, Theis 2, Smart 13, J. Brown 27, Ojeleye 9, G. Williams 4, Nesmith 3, Teague, Pritchard 7, Edwards, Waters, J. Green 2. All. Stevens.

: Tatum 20, Thompson 8, Theis 2, Smart 13, J. Brown 27, Ojeleye 9, G. Williams 4, Nesmith 3, Teague, Pritchard 7, Edwards, Waters, J. Green 2. All. Stevens. Brooklyn Nets: Durant 29, D. Jordan 4, Irving 37, Dinwiddie 6, Harris 9, J. Green 2, Prince 5, Perry, Kurucs, Allen 9, T. Johnson 3, LeVert 10, Luwawu-Cabarrot 4, Shamet 5, B. Brown. All. Nash.

