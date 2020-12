Va ai Miami Heat vice campioni la prima sfida del ricco programma dell' NBA il giorno di Natale : all'American Airlines Arena di South Beach i padroni di casa superano 111-98 i New Orleans Pelicans che al debutto due giorni fa avevano vinto a Tampa contro i Raptors . Miami si impone grazie ad un clamoroso Duncan Robinson , 23 punti con 7 su 13 da tre (6 nel solo primo tempo, record NBA a Natale), ai 18 con 9 assist di Goran Dragic e ai 17 punti di Bam Adebayo , superando anche il problema alla caviglia di Jimmy Butler , fuori per tutto il secondo tempo. Ai Pelicans non bastano i 32 punti di Zion Williamson , molti dei quali a gara già decisa, con 11 su 20 al tiro e 14 rimbalzi, e i 28 di Brandon Ingram ; per Nik Melli un punto (1 su 2 ai liberi, 0 su 2 al tiro) in 9' sul parquet.

La gara vede un buon avvio dei Pelicans (17-9), poi gli Heat si mettono in carreggiata e, spinti dalle bombe di un bollente Duncan Robinson, chiudono il primo periodo avanti 29-26 e poi nel secondo quarto dilagano toccando anche il +23 (61-38). A tenere in vita New Orleans ci pensano Williamson e Ingram, e all'intervallo è 66-53. Gli ospiti ricuciono lo strappo sul finire del terzo periodo (bomba di Ingram per il -9 sull'88-79), poi nel quarto quarto arrivano fino a -6 con una tripla Redick (91-85); gli Heat non concedono un'ulteriore rimonta, tornano a +19 con i canestri di Dragic, Herro, Bradley e dell'interessante rookie Achiuwa (109-90), e così la sfida va in archivio.